Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обама прокомментировал инцидент со стрельбой на приеме с участием Трампа

Обама осудил политическое насилие после стрельбы на приеме с участием Трампа.

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама осудил политическое насилие после стрельбы на приеме с участием нынешнего американского лидера Дональда Трампа.

«Хотя у нас пока нет подробностей о мотивах вчерашней стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома, наш долг — отвергнуть саму мысль о том, что насилию есть место в нашей демократии», — написал он в соцсети Х.

Экс-президент отметил, что этот инцидент служит суровым напоминанием о том, как важна работа сотрудников Секретной службы.

Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше