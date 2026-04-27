В Берлине допустили ограничения на российскую и советскую символику 8−9 мая

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российская и советская символика, вероятно, вновь будет запрещена в Берлине 8 и 9 мая. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе полиции города.
«Планирование этой операции еще не полностью завершено. Однако, исходя из текущей ситуации, можно предположить, что будут действовать те же правила, что и каждый год», — сказали в полиции Берлина.
В 2025 году берлинская полиция уже запрещала демонстрацию советских и российских флагов, георгиевских ленточек и военных маршей 8−9 мая на советских мемориалах в столице ФРГ. Аналогичные ограничения вводились и в 2024 году.