Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обама осудил стрельбу на ужине с Трампом

Экс-президент США Барак Обама призвал американцев отказаться от насилия после нападения на гала-ужин для прессы, на котором присутствовал президент Дональд Трамп.

Экс-президент США Барак Обама призвал американцев отказаться от насилия после нападения на гала-ужин для прессы, на котором присутствовал президент Дональд Трамп.

«Хотя у нас пока нет подробностей о мотивах вчерашней стрельбы на ужине для корреспондентов в Белом доме, мы все обязаны отказаться от идеи о том, что насилию есть место в нашей демократии», — написал господин Обама в X. Он также похвалил сотрудников правоохранительных органов, защитивших американского президента.

Ночью 26 апреля в банкетном зале Washington Hilton началась стрельба. Мужчина выстрелил из дробовика в агента Секретной службы у входа в зал. Нападавшего задержали на месте, СМИ опознали его как 31-летнего Коула Аллена из Калифорнии. По словам и. о. генпрокурора США Тодда Бланша, целью стрелявшего могли быть господин Трамп и чиновники его администрации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Попытка номер три».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше