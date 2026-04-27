Патриарх Кирилл: Россия будет непобедима, когда молодёжь впитает любовь к Богу

Россия будет непобедима, если молодёжь будет впитывать любовь к Богу и к Отечеству, заявил во время посещения кадетского корпуса на Кубани патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Информация об этом появилась на сайте Русской православной церкви.
«Там, где воспитывается наша молодёжь, она должна впитывать любовь к Богу и к Отечеству. Если будет так, то Россия будет непобедима», — сказал патриарх.
При этом он также добавил, что Россию никогда не побеждали внешние враги, даже те, которые превосходили нас силой.
«Там, где вера православная, где любовь друг к другу, где проповедь высоких нравственных ценностей, в том числе и любви к Отечеству, там не может быть внутренней слабости», — заключил патриарх.
