Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патриарх Кирилл: Россия будет непобедима, когда молодёжь впитает любовь к Богу

Россия будет непобедима, если молодёжь будет впитывать любовь к Богу и к Отечеству, заявил во время посещения кадетского корпуса на Кубани патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Информация об этом появилась на сайте Русской православной церкви.

«Там, где воспитывается наша молодёжь, она должна впитывать любовь к Богу и к Отечеству. Если будет так, то Россия будет непобедима», — сказал патриарх.

При этом он также добавил, что Россию никогда не побеждали внешние враги, даже те, которые превосходили нас силой.

«Там, где вера православная, где любовь друг к другу, где проповедь высоких нравственных ценностей, в том числе и любви к Отечеству, там не может быть внутренней слабости», — заключил патриарх.

Ранее заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с RT рассказал, что нужно делать на Неделе святых жён-мироносиц.

