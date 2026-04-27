«Известия»: в Берлине могут запретить георгиевские ленты на 9 мая

В преддверии Дня Победы в Берлине планируют запретить демонстрацию любой российской и советской символики, сообщили в пресс-службе полиции города.

Согласно информации газеты «Известия», ограничения будут действовать 8 и 9 мая.

«Планирование этой операции ещё не полностью завершено. Однако, исходя из текущей ситуации, можно предположить, что будут действовать те же правила, что и каждый год», — пояснили в полиции.

Уточняется, что в 2025 году берлинская полиция издала общий приказ, запрещающий вывешивать флаги и транспаранты с российской и советской символикой вблизи различных военных мемориалов 8 и 9 мая, включая Советский военный мемориал в Трептов-парке. Власти, как сообщается, действуют якобы из соображений общественной безопасности.

«Главная цель — предотвратить столкновения между различными диаспорами и активистами с полярными взглядами на прошлые и современные события», — говорится в статье.

При этом издание подчёркивает, что соответствующие решения явно не способствуют улучшению отношений Москвы и Берлина, которые сегодня и так переживают трудные времена.

Прошлым летом на границе Эстонии задержали граждан США и ФРГ из-за георгиевской ленты.

Ранее россиянам рассказали, как правильно носить георгиевскую ленту.

