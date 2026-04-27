Практическую часть в ЕГЭ по химии и биологии могут ввести после 2028 года

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что введение практической части в ЕГЭ по химии, физике и биологии возможно не ранее 2028 года.

По его словам, соответствующая модель пока находится на обсуждении. Кроме того, он подчеркнул, что для такого нововведения предстоит решить вопросы с оборудованием, безопасностью и подготовкой учителей.

«Не всё так просто. Должно быть одинаковое лабораторное оборудование во всех пунктах… Кроме того, учителя ответственны за жизнь детей: ожог, ЧП — вплоть до уголовной ответственности…», — цитирует Музаева ТАСС.

Также глава ведомства отметил проблему «цифрового эксперимента»: некоторые школьники прекрасно делают лабораторные работы на компьютере, но теряются с реальной пробиркой в руках.

Ранее Музаев заявил, что отмены ЕГЭ в ближайшие годы не будет.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков между тем призвал переосмыслить понятие высшего образования в России.

Узнать больше по теме
Валерий Фальков: биография министра образования РФ и экс-ректора ТюмГУ
В 2025 году в РФ стартует реформа высшего образования. Последнюю утвердил глава Минобрнауки России Валерий Фальков: с ее помощью чиновник планирует повысить качество подготовки специалистов для отечественных отраслей экономики.
Читать дальше