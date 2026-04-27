Трамп заявил, что иранские нефтепроводы взорвутся через три дня

Трамп считает, что иранские нефтепроводы могут взорваться от давления через три дня.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что морская блокада Ирана, введённая Соединёнными Штатами, мешает республике осуществлять поставки топлива. По его мнению, это создает серьёзные риски для функционирования нефтяной инфраструктуры страны.

Он выразил опасения, что из-за накопления давления в трубопроводах могут возникнуть аварийные ситуации. В частности, речь идёт о вероятности технических сбоев, которые способны привести к разрушению системы изнутри.

«Что случится? Линия взорвется изнутри, механически и на земле. Что-то произойдет: она просто взорвется. Говорят, у них осталось около трех дней, прежде чем это произойдет», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что предложения, поступившие от иранской стороны, не соответствуют ожиданиям Вашингтона и недостаточны для достижения договорённостей.

