Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лэтуаль» планирует закрыть 150 магазинов в 2026 году

Косметическая сеть «Лэтуаль» в рамках оптимизации своей розничной сети планирует закрыть в этом году 150 магазинов.

Как отмечает газета «Известия» со ссылкой на одного из партнёров ретейлера, а также директора по маркетингу сети Татьяну Ломтеву, тенденция связана с пересмотром эффективности отдельных локаций, анализом трафика и изменениями потребительского поведения.

«Ликвидация торговых точек — это “плановая работа по повышению качества сети и её адаптации к условиям рынка”, — подчеркнула топ-менеджер.

Уточняется, что в 2025 году сеть уже прекратила работу 93 магазинов, а их общее число за год снизилось на 10%.

Согласно статье с закрытием части магазинов столкнулись и другие ритейлеры в сегменте косметики: сеть «Подружка» ликвидировала в прошлом году 25 точек, «Рив Гош» — порядка 10%, «Иль де Ботэ» и вовсе обнулила собственную программу лояльности, чем вызвала неоднозначную реакцию у потребителей.

Ранее сообщалось, что в России могут закрыться магазины одежды Gate 31.

Кроме того, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева рассказала, что в России могут закрыться Zenden, Modis и Gloria Jeans.