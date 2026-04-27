«Лэтуаль» планирует закрыть 150 магазинов в 2026 году

Косметическая сеть «Лэтуаль» в рамках оптимизации своей розничной сети планирует закрыть в этом году 150 магазинов.
Как отмечает газета «Известия» со ссылкой на одного из партнёров ретейлера, а также директора по маркетингу сети Татьяну Ломтеву, тенденция связана с пересмотром эффективности отдельных локаций, анализом трафика и изменениями потребительского поведения.
«Ликвидация торговых точек — это “плановая работа по повышению качества сети и её адаптации к условиям рынка”, — подчеркнула топ-менеджер.
Уточняется, что в 2025 году сеть уже прекратила работу 93 магазинов, а их общее число за год снизилось на 10%.
Согласно статье с закрытием части магазинов столкнулись и другие ритейлеры в сегменте косметики: сеть «Подружка» ликвидировала в прошлом году 25 точек, «Рив Гош» — порядка 10%, «Иль де Ботэ» и вовсе обнулила собственную программу лояльности, чем вызвала неоднозначную реакцию у потребителей.
Ранее сообщалось, что в России могут закрыться магазины одежды Gate 31.
Кроме того, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева рассказала, что в России могут закрыться Zenden, Modis и Gloria Jeans.