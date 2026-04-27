МИД: Россия готова отражать киберугрозы из Киева в ходе выборов в Думу

Российские ведомства готовы отражать киберугрозы, исходящие от Киева, в том числе в контексте будущих выборов в Госдуму.
С таким заявлением выступил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов. Он отметил, что Киев при попустительстве или с подачи западных спонсоров грубо нарушает соответствующие понимания государств, достигнутые в ООН.
«Готовность наших компетентных ведомств противодействовать, купировать и предотвращать исходящие угрозы — постоянная», — цитирует дипломата РИА Новости.
Люкманов при этом добавил, что в деле защиты от кибератак российские специалисты полагаются, прежде всего, на отечественный потенциал в области информационной безопасности, а также развивают взаимодействие с зарубежными партнёрами.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что выборы в сентябре 2026 года пройдут в сложной обстановке.
В середине апреля отмечалось, уже свыше 2 тыс. человек подали заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Госдуму.