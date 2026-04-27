МИД: Россия готова отражать киберугрозы из Киева в ходе выборов в Думу

Российские ведомства готовы отражать киберугрозы, исходящие от Киева, в том числе в контексте будущих выборов в Госдуму.

С таким заявлением выступил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов. Он отметил, что Киев при попустительстве или с подачи западных спонсоров грубо нарушает соответствующие понимания государств, достигнутые в ООН.

«Готовность наших компетентных ведомств противодействовать, купировать и предотвращать исходящие угрозы — постоянная», — цитирует дипломата РИА Новости.

Люкманов при этом добавил, что в деле защиты от кибератак российские специалисты полагаются, прежде всего, на отечественный потенциал в области информационной безопасности, а также развивают взаимодействие с зарубежными партнёрами.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что выборы в сентябре 2026 года пройдут в сложной обстановке.

В середине апреля отмечалось, уже свыше 2 тыс. человек подали заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Госдуму.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше