Мишкарёв рассказал, в чём заблуждались первые ликвидаторы аварии на ЧАЭС

Участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, председатель Курганской региональной организации «Союз-Чернобыль» Сергей Мишкарёв рассказал в беседе с Lenta.ru, что многие первые ликвидаторы аварии на ЧАЭС заблуждались в отношении грозящей им опасности.
По его словам, некоторые хотели быстрее получить облучение в 10 рентген, которые считались порогом безопасного пребывания в зоне, и отправиться домой к семье.
Мишкарёв добавил, что на некоторых участках можно было работать лишь по две минуты в сутки. По его словам, об аварии ликвидаторам было известно очень мало, из-за чего последствия не осознавались ими в полной мере.
Ранее председатель «Союза “Чернобыль” России» Вячеслав Гришин рассказал в интервью RT, что медицинские последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции у ликвидаторов и у их потомков ощущаются до сих пор.
