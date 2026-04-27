Мошенники стали использовать схему обратного перевода денег

Мошенники стали использовать схему «обратного перевода» денег, рассказал эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.

Мошенники стали использовать схему «обратного перевода» денег, рассказал эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.

По его словам, злоумышленники переводят на карты россиян деньги, а затем просят вернуть их на конкретный счёт, целью чего является уловка сделать из добропорядочного гражданина «дропа», то есть соучастника преступления.

«Просьба вернуть деньги на другую карту напрямую втягивает жертву в преступную цепочку по обналичиванию похищенных средств», — передаёт РИА Новости.

Эксперт отметил, что деньги, которые пришли якобы от незнакомца, почти наверняка украдены у третьего лица, и, если человек вернёт такой перевод, то станет частью в преступной цепочке по обналичиванию похищенных средств и может попасть в базу данных ЦБ о мошеннических операциях.

«Единственное и безоговорочное правило здесь — ни в коем случае не переводить их (деньги — RT.) самому… Следует сразу же позвонить в свой банк по официальному номеру, указанному на карте, сообщить о несогласованном поступлении средств и попросить инициировать процедуру официального возврата платежа по реквизитам отправителя», — уточняет агентство.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков пояснил, кого мошенники выбирают на роль дропперов.

Ведущий аналитик центра мониторинга киберугроз компании «Спикател» Алексей Козлов между тем рассказал RT о мошенниках, нацеленных на получение доступа к личным аккаунтам.