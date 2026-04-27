Мошенники стали использовать схему «обратного перевода» денег, рассказал эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.
По его словам, злоумышленники переводят на карты россиян деньги, а затем просят вернуть их на конкретный счёт, целью чего является уловка сделать из добропорядочного гражданина «дропа», то есть соучастника преступления.
«Просьба вернуть деньги на другую карту напрямую втягивает жертву в преступную цепочку по обналичиванию похищенных средств», — передаёт РИА Новости.
Эксперт отметил, что деньги, которые пришли якобы от незнакомца, почти наверняка украдены у третьего лица, и, если человек вернёт такой перевод, то станет частью в преступной цепочке по обналичиванию похищенных средств и может попасть в базу данных ЦБ о мошеннических операциях.
«Единственное и безоговорочное правило здесь — ни в коем случае не переводить их (деньги — RT.) самому… Следует сразу же позвонить в свой банк по официальному номеру, указанному на карте, сообщить о несогласованном поступлении средств и попросить инициировать процедуру официального возврата платежа по реквизитам отправителя», — уточняет агентство.
