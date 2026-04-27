DM: новые британские ББМ пропускают угарный газ в кабину и травят экипаж

В британских боевых бронированных машинах (ББМ) Ajax обнаружен комплекс проблем, включающий утечку угарного газа, из-за чего находящиеся в машине военнослужащие получают отравление токсичными парами.
Как отмечает газета Daily Mail, официальный отчёт вызвал шок в Министерстве обороны, поскольку возникли опасения, что на «проблемную машину» потребуются дополнительные миллионы фунтов стерлингов.
Согласно статье стоимость Ajax уже составляет $8,5 млрд.
Уточняется, что жалобы от военных на Ajax поступают уже долгие годы. Так, в прошлом году десятки солдат попали в госпиталь после учений с использованием этих бронемашин.
В ноябре в Sky News писали, что у британских солдат начались проблемы со здоровьем после испытаний ББМ.
Позже стало известно, что Вооружённые силы Британии приостановили использование бронемашин Ajax.