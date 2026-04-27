Юрист Зернов рассказал о двойной оплате за работу в майские праздники

Адвокат Олег Зернов напомнил, что работа в майские праздники по закону должна оплачиваться в двойном размере.
«Как указано в статье 153 Трудового кодекса России, работа в выходной или праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере», — цитирует его РИА Новости.
Ранее юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков также рассказал, как оплачивается работа в выходные и праздники.
Аналитики между тем провели опрос и выяснили, как россияне относятся к подработке в период майских праздников. Результаты исследования есть в распоряжении RT.