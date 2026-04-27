Трамп не знает, был ли он целью нападавшего при стрельбе в отеле

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что до сих пор не уверен, совершалось ли покушение именно на него во время торжественного ужина с корреспондентами Белого дома.
«Я не знаю», — сказал Трамп в интервью телеканалу CBS, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом Трамп отметил в свете произошедшего инцидента, что вынужден жить в «безумном мире».
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Позднее власти назвали имя подозреваемого. Им оказался Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.