Трамп не знает, был ли он целью нападавшего при стрельбе в отеле

Трамп заявил, что до сих пор не знает, был ли он целью при стрельбе в отеле.

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что до сих пор не уверен, совершалось ли покушение именно на него во время торжественного ужина с корреспондентами Белого дома.

«Я не знаю», — сказал Трамп в интервью телеканалу CBS, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Трамп отметил в свете произошедшего инцидента, что вынужден жить в «безумном мире».

В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.

Позднее власти назвали имя подозреваемого. Им оказался Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше