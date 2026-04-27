Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран через посредников направил США трёхэтапную формулу переговоров

Иран передал американской стороне трёхэтапную формулу дипломатического урегулирования. Как сообщает телеканал Al Mayadeen, первый этап — остановить войну и получить письменные гарантии от США, что ни Иран, ни Ливан больше не подвергнутся атакам.

Если американцы эти гарантии дадут, начнётся второй раунд. Здесь Иран предлагает на пару с Оманом разработать новый правовой режим для Ормузского пролива. И только когда судоходство будет урегулировано, стороны перейдут к третьему, самому чувствительному пункту — обсуждению иранской ядерной программы.

Источник уточняет: переход на следующий этап невозможен без выполнения предыдущего. Посредники уже передали план в Вашингтон.

Ранее президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не сядет за стол переговоров, если будет чувствовать давление. Иранский лидер прямо заявил: чтобы диалог возобновился, американской стороне придётся убрать все препятствия.

Все новости о ситуации на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше