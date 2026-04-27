«Адский огонь» против дронов: США срочно перевооружают авианосцы из-за войны с Ираном

Тем временем США укрепляют противодроновую оборону не только на море, но и на суше. Ранее Life.ru писал, что на базе Принц Султан в Саудовской Аравии американцы развернули систему Sky Map с дронами-перехватчиками — объект уже не раз подвергался атакам беспилотников и ракет. Аналитики отметили, что активное внедрение иностранных технологий в американскую ПВО может говорить о срочной необходимости закрыть «дыры» в защите, которые прежде недооценивались.