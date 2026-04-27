Трамп заявил, что сам задержал свою эвакуацию во время ЧП со стрельбой

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сам задержал собственную эвакуацию во ходе стрельбы во время ужина ассоциации корреспондентов Белого дома, так как хотел узнать, что происходит.
«Ну, отчасти дело было во мне. Я хотел посмотреть, что происходит, и это не сделало их (агентов секретной службы — ред.) работу легче. Я хотел посмотреть, что происходит», — сказал Трамп в интервью CBS, отвечая на вопрос, почему его не удалось немедленно вывести из помещения.
Американский лидер признал, что его действия скорее всего замедлили работу службы безопасности.
«Меня окружали отличные люди, и, наверное, я заставил их действовать немного медленнее. Я сказал: подождите, подождите, дайте посмотреть», — сказал Трамп.
Инцидент со стрельбой произошел в субботу на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.