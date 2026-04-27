Названы регионы с наименьшей стоимостью набора для шашлыка из свинины

«Дешевле всего в России приготовление шашлыка из свинины оказалось в Курской области — 1,357 тысячи рублей, из баранины и помидоров в Адыгее — 2,905 тысячи рублей и 718 рублей соответственно, из сосисок в Ингушетии 1405,2, из курицы — в Челябинской области 897 рублей, из говядины в Калмыкии — 2,504 тысячи рублей, а из грибов в Чечне — 1,048 тысячи рублей. Белая рыба на мангале доступнее на Алтае — 983 рублей, а красная на Чукотке — 2,360 рублей», — указали аналитики.