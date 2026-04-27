Названы регионы с наименьшей стоимостью набора для шашлыка из свинины

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Дешевле всего приготовление традиционного шашлыка из свинины обойдется в Курской области — 1,357 тысячи рублей, дороже всего на Чукотке — 2,992 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости в Центре стратегических разработок.
«Дешевле всего в России приготовление шашлыка из свинины оказалось в Курской области — 1,357 тысячи рублей, из баранины и помидоров в Адыгее — 2,905 тысячи рублей и 718 рублей соответственно, из сосисок в Ингушетии 1405,2, из курицы — в Челябинской области 897 рублей, из говядины в Калмыкии — 2,504 тысячи рублей, а из грибов в Чечне — 1,048 тысячи рублей. Белая рыба на мангале доступнее на Алтае — 983 рублей, а красная на Чукотке — 2,360 рублей», — указали аналитики.
Эксперты ЦСР рассчитали «индекс шашлыка» на основе данных Росстата — стоимость 9 видов шашлыка и отдельно корзину для пикника на компанию из восьми человек.
«Самыми доступными стали блюда на мангале из помидор, курицы, белой рыбы и грибов. Золотая середина по ценовой доступности у блюд из свинины и из сосисок. Дороже всего обойдутся шашлыки из говядины, баранины и красной рыбы», — отметили в ЦСР.
По сравнению с прошлым индексом больше всего подорожали говядина — на 12,4%, белая рыба на 12,2% и помидоры на 6,2%, в диапазоне 3−4% выросли цены на красную рыбу (+3%), курицу (+3,1%), свинину (+3,6%), сосиски и сардельки (+4%). Подешевели грибы (-0,1%) и баранина (-1,7%).
Корзина с продуктами для пикника в среднем по стране обойдется почти в 2,345 тысячи рублей. Дешевле всего собрать ее на природу в Омской области (1,832 тысячи рублей) и Мордовии (1,844 тысячи), а дороже на Чукотке (6,587 тысячи рублей). В корзину аналитики включили соленья, свежие овощи, соусы, хлеб, безалкогольные напитки.