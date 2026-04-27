Глава МИД Ирана отправился в Россию

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет отправлять представителей американской администрации в Пакистан на переговоры с Ираном. По его словам, если Тегеран заинтересован в диалоге, иранская сторона может «прийти или позвонить». По данным Axios, контакты США и Ирана могли состояться в Исламабаде 27 апреля.