Трамп пристыдил журналистку за цитаты из письма стрелявшего на приеме

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пристыдил журналистку, которая спросила о письме устроившего стрельбу на приеме ассоциации корреспондентов Белого дома с участием американского лидера.
«Я ждал, когда вы это зачитаете. Вы (журналисты — ред.) ужасные люди, ужасные. Он (подозреваемый — ред.) больной человек, вам должно быть стыдно, когда вы читаете это», — сказал Трамп в интервью телеканалу CBS.
Так он отреагировал на просьбу журналистки оценить письмо подозреваемого, которое тот подготовил до стрельбы.
«Он это написал, да. Я не насильник, я не педофил. Вы читаете эту чушь от больного человека. Меня ассоциируют с вещами, которые не имеют ко мне никакого отношения. Я полностью оправдан», — сказал Трамп.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого — Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.