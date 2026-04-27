Трамп анонсировал усиление охраны на следующем ужине корреспондентов

Трамп: на следующем ужине корреспондентов будет значительно усилена охрана.

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий ужин ассоциации корреспондентов Белого дома должен пройти под усиленной охраной на фоне произошедшего ранее инцидента со стрельбой.

«Надеюсь, мы проведем его (ужин — ред.) снова… Нам стоит сделать это в течение 30 дней. У них будет ещё больше охраны, и они расширят периметр безопасности. Всё будет в порядке», — сказал Трамп в интервью телеканалу CBS.

Комментируя инцидент со стрельбой, Трамп назвал поразительной ту скорость, с которой подозреваемому удалось пройти мимо охраны в попытке прорваться в зал, где проходил ужин.

В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.

Позднее власти назвали имя подозреваемого. Им оказался Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше