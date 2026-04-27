Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп отверг утверждения в свой адрес со стороны стрелявшего на приеме

Президент США подчеркнул, что он «не педофил».

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп категорически отверг утверждения, содержавшиеся в «манифесте» человека, устроившего 25 апреля стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

«Я не насильник, я никого не подвергал насилию», — заявил американский президент 26 апреля в интервью телеканалу CBS News, комментируя утверждения стрелка, обвинившего его, в частности, в педофилии и сексуальном насилии. «Я не педофил», — продолжил президент США, обвинив при этом своих политических оппонентов из Демократической партии в связях с финансистом Джеффри Эпштейном, уличенным в педофилии.

Обращаясь к ведущей интервью, американский лидер выразил недовольство тем, что она «зачитывает чепуху, написанную больным человеком». «Вам должно быть стыдно за то, что вы зачитываете это, потому что ни одно из этих [определений] ко мне не относится», — заявил он.

