Трамп отверг утверждения в свой адрес со стороны стрелявшего на приеме

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп категорически отверг утверждения, содержавшиеся в «манифесте» человека, устроившего 25 апреля стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.
«Я не насильник, я никого не подвергал насилию», — заявил американский президент 26 апреля в интервью телеканалу CBS News, комментируя утверждения стрелка, обвинившего его, в частности, в педофилии и сексуальном насилии. «Я не педофил», — продолжил президент США, обвинив при этом своих политических оппонентов из Демократической партии в связях с финансистом Джеффри Эпштейном, уличенным в педофилии.
Обращаясь к ведущей интервью, американский лидер выразил недовольство тем, что она «зачитывает чепуху, написанную больным человеком». «Вам должно быть стыдно за то, что вы зачитываете это, потому что ни одно из этих [определений] ко мне не относится», — заявил он.