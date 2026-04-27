Машаров предложил повышать цифровую грамотность детей через рилсы

Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров выразил мнение, что финансовую и цифровую грамотность подростков необходимо повышать через рилсы (короткие видео) в российских социальных сетях и мессенджерах.
По его словам, они должны подаваться в правильной игровой форме, быть с элементами формирования образовательных навыков и объяснять в простой форме, почему государство предпринимает меры по ограничению иностранных социальных сетей и мессенджеров.
«Самое главное — они должны создавать у детей правильное представление о финансах, безопасности, законах, уважении к старшим, ценности государства, пониманию служения», — цитирует Машарова ТАСС.
Психолог Мария Зуева ранее рассказала, как защитить ребёнка от интернет-преступников.
Эксперт по кибербезопасности для населения Олег Седов между тем предупредил об опасности цифрового нигилизма среди молодёжи.