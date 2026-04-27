Юрист рассказал, как списать задолженность по ЖКХ

Он уточнил, что начать процедуру банкротства необходимо, если долг составляет более 500 тысяч рублей при условии, что человек не может погасить его больше трех месяцев. В этом случае списываются не только счета за ЖКХ, но и совокупные обязательства, включая кредиты. Юрист также предупредил, что банкротство влечет за собой ряд ограничений: обязанность сообщать об этом банкам в течение 5 лет при взятии кредита и временный запрет на ведение бизнеса.