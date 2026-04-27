Песков заявил, что РФ ждёт приезда ряда зарубежных лидеров на парад Победы

Дмитрий Песков рассказал, что несколько зарубежных лидеров выразили желание принять участие в праздничных мероприятиях на 9 Мая.

Источник: Аргументы и факты

Россия ожидает, что несколько зарубежных лидеров приедут на парад Победы, который пройдёт 9 мая 2026 года на Красной площади, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителю Кремля задали вопрос, пригласят ли на эти мероприятия глав недружественных государств. Песков подчеркнул, что День Победы является для России одним из самых значимых праздников.

«Поэтому на параде Победы на Красной площади принимают гостей из самых разных стран. И в этом году Россия также ждет на 9 Мая ряд лидеров», — сказал пресс-секретарь, которого цитируют «Известия».

Он уточнил, что несколько лидеров заявили о желании принять участие в праздничных мероприятиях.

«И, конечно, мы с удовольствием будем их здесь встречать», — добавил представитель Кремля.

Напомним, 23 апреля Дмитрий Песков заявил, что информация о приглашенных на парад Победы в Москве будет обнародована в положенное время. Так он ответил на вопрос, достоверны ли сведения, согласно которым на 9 Мая приедут приблизительно 20 глав государств и правительств.

Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше