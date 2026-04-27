Песков заявил, что РФ ждёт приезда ряда зарубежных лидеров на парад Победы

Напомним, 23 апреля Дмитрий Песков заявил, что информация о приглашенных на парад Победы в Москве будет обнародована в положенное время. Так он ответил на вопрос, достоверны ли сведения, согласно которым на 9 Мая приедут приблизительно 20 глав государств и правительств.