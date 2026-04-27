В МИД РФ заявили о готовности России отражать киевские киберугрозы

Российские компетентные ведомства готовы противодействовать цифровым угрозам, исходящим от Украины, в том числе в период предстоящих в сентябре выборов в Госдуму (ГД). Об этом 27 апреля заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.

Источник: AP 2024

«При попустительстве или с подачи западных спонсоров Киев грубо нарушает соответствующие понимания государств, достигнутые в Организации Объединенных Наций (ООН). Готовность наших компетентных ведомств противодействовать, купировать и предотвращать исходящие угрозы — постоянная», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Люкманова, в вопросах защиты от кибератак российские специалисты в первую очередь опираются на отечественные возможности в сфере информационной безопасности. При этом Москва также развивает взаимодействие с зарубежными партнерами.

Он подчеркнул, что предотвращение и отражение цифровых угроз невозможны без международного сотрудничества. Он добавил, что российская сторона указывает миру на специфику активности Киева в киберсфере для совместного противодействия возникающим рискам.

Президент России Владимир Путин, комментируя предстоящие выборы, 1 апреля призвал не допустить, чтобы какие-либо внешние силы могли влиять на их итоги. Он подчеркнул, что любые попытки использовать грядущий процесс для дестабилизации ситуации в обществе будут жестко пресекаться.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 апреля сообщил, что предвыборная кампания в Государственную думу (ГД) РФ уже началась. Он добавил, что уже сейчас представители партий проводят внутренние процедуры и занимаются организацией иных требующихся для проведения выборов процессов.

