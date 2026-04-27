В МИД РФ заявили о готовности России отражать киевские киберугрозы

Российские компетентные ведомства готовы противодействовать цифровым угрозам, исходящим от Украины, в том числе в период предстоящих в сентябре выборов в Госдуму (ГД). Об этом 27 апреля заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.