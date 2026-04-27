В МИД РФ заявили о готовности России отражать киевские киберугрозы

«При попустительстве или с подачи западных спонсоров Киев грубо нарушает соответствующие понимания государств, достигнутые в Организации Объединенных Наций (ООН). Готовность наших компетентных ведомств противодействовать, купировать и предотвращать исходящие угрозы — постоянная», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
По словам Люкманова, в вопросах защиты от кибератак российские специалисты в первую очередь опираются на отечественные возможности в сфере информационной безопасности. При этом Москва также развивает взаимодействие с зарубежными партнерами.
Он подчеркнул, что предотвращение и отражение цифровых угроз невозможны без международного сотрудничества. Он добавил, что российская сторона указывает миру на специфику активности Киева в киберсфере для совместного противодействия возникающим рискам.
Президент России Владимир Путин, комментируя предстоящие выборы, 1 апреля призвал не допустить, чтобы какие-либо внешние силы могли влиять на их итоги. Он подчеркнул, что любые попытки использовать грядущий процесс для дестабилизации ситуации в обществе будут жестко пресекаться.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 апреля сообщил, что предвыборная кампания в Государственную думу (ГД) РФ уже началась. Он добавил, что уже сейчас представители партий проводят внутренние процедуры и занимаются организацией иных требующихся для проведения выборов процессов.