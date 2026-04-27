Трамп не знает, был ли он мишенью стрелка на приеме

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признался, что не знает, был ли он мишенью стрелка на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton. Такое заявление он сделал 26 апреля в интервью телеканалу CBS News.
«Я не знаю», — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос ведущей. Рассуждая о стрелке, американский лидер заявил, что тот «был радикализован». «Судя по всему, он больной человек», — добавил он.
Ранее исполняющий обязанности министра юстиции — генерального прокурора США Тодд Бланш заявил в интервью телеканалу NBC News, что, судя по предварительным данным следствия, целями стрелка были сотрудники американской администрации.