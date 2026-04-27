Трамп не знает, был ли он мишенью стрелка на приеме

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признался, что не знает, был ли он мишенью стрелка на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton. Такое заявление он сделал 26 апреля в интервью телеканалу CBS News.