Меркель потратила за два года €65 тысяч из бюджета ФРГ на стрижки и макияж

Меркель потратила за два года €65 тысяч из бюджета Германии на стрижки и макияж.

БЕРЛИН, 27 апр — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель потратила из государственного бюджета почти 65 тысяч евро на услуги стилиста с июля 2024 года, следует из официального ответа правительства ФРГ на запрос фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге.

«Расходы на услуги парикмахеров и визажистов (для Меркель — ред.) за период с 1 июля 2024 года по 31 марта 2026 года составили в общей сложности 64 тысячи 677 евро», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте бундестага.

Сообщается, что из федерального бюджета Германии также оплачиваются поездки Меркель по миру. С июля 2024 года по этой статье было израсходовано 10,5 тысяч евро.

Другой экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц также совершает поездки за счет средств немецких налогоплательщиков. С мая 2025 года, когда он покинул свой пост, на эти цели было израсходовано 6 тысяч евро, следует из ответа немецкого правительства.

