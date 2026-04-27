Бундестаг: Меркель потратила на стилистов и макияж €64,6 тысяч бюджетных средств

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель потратила на услуги парикмахера и визажиста около €65 тыс. из госбюджета.
Информация об этом появилась на сайте пресс-службы бундестага.
«Расходы на парикмахерские услуги и услуги визажиста с 1 июля 2024 года по 31 марта 2026 года составили €64 677», — говорится в документе.
Уточняется, что после 6 мая 2025 года подобных расходов для следующего канцлера Олафа Шольца не было.
В феврале в Tagesspiegel писали, что в ФРГ ходят слухи о выдвижении Меркель в президенты.
Ангела Меркель: биография экс-канцлера Германии и отношение политика к России
Германия — одна из наиболее развитых стран мира с сильной экономикой и промышленностью, она всегда играла важную роль в политической жизни Европы. И в XXI веке дольше всех этим государством руководила женщина — Ангела Меркель. Главное из биографии политика и ее отношение к России — в материале.