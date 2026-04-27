Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: службы безопасности на приеме в Вашингтоне сработали хорошо

Президент США подчеркнул, что стрелявшего на мероприятии быстро поймали.

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Сотрудники служб безопасности хорошо справились со своей задачей 25 апреля на приеме в Вашингтоне, где произошла стрельба, и быстро поймали нападавшего. Об этом заявил 26 апреля президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News.

«Эти парни проделали очень хорошую работу, они по-настоящему хорошо сработали, — прокомментировал он слова злоумышленника, который в своем “манифесте” заявил о некомпетентном подходе к обеспечению безопасности мероприятия. — Его довольно легко поймали».

Также американский лидер признал, что замедлил действия служб безопасности во время эвакуации, чтобы лично оценить обстановку. «Я был окружен замечательными людьми и, вероятно, немного замедлил их. Я говорил: “Подождите, минуту, дайте мне посмотреть, подождите минуту”, — сказал он.

