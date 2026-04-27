Трамп: службы безопасности на приеме в Вашингтоне сработали хорошо

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Сотрудники служб безопасности хорошо справились со своей задачей 25 апреля на приеме в Вашингтоне, где произошла стрельба, и быстро поймали нападавшего. Об этом заявил 26 апреля президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News.
«Эти парни проделали очень хорошую работу, они по-настоящему хорошо сработали, — прокомментировал он слова злоумышленника, который в своем “манифесте” заявил о некомпетентном подходе к обеспечению безопасности мероприятия. — Его довольно легко поймали».
Также американский лидер признал, что замедлил действия служб безопасности во время эвакуации, чтобы лично оценить обстановку. «Я был окружен замечательными людьми и, вероятно, немного замедлил их. Я говорил: “Подождите, минуту, дайте мне посмотреть, подождите минуту”, — сказал он.