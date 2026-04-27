Развожаев: бронеплёнка спасла жизнь пациента больницы при атаке БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что окна здания городской больницы № 1, куда попали обломки БПЛА, были обклеены бронеплёнкой, что спасло жизнь пациенту, который получил лёгкое ранение.
«Было попадание в нашу больницу городскую, в одну из палат. То, что бронеплёнкой вовремя было всё обклеено, спасло жизнь пациенту. Он получил травму, но незначительную», — передаёт его слова ТАСС.
В ночь на 26 апреля Севастополь атаковали около 100 украинских беспилотников, часть из них была сбита над Крымом.
При атаке БПЛА ВСУ на Севастополь погиб местный житель, ещё четверо получили различные ранения.
Развожаев назвал запугивание целью ночной массированной атаки ВСУ. Кроме того, он поручил оперативно подсчитать ущерб и устранить последствия атаки украинских беспилотников на город.
Также он сообщил, что жители Севастополя, желающие оборонять город от воздушных атак Вооружённых сил Украины, могут записаться в мобильные огневые группы.