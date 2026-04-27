«Известия»: в аптеках России наблюдается дефицит иммуноглобулина для беременных

В 75 российских регионах в аптеках зафиксировано отсутствие антирезусного иммуноглобулина, который жизненно необходим некоторым беременным.

По информации «Известий», перебои связаны с перерегистрацией предельной отпускной цены.

Уточняется, что сегодня в гражданском обороте находится более 47 тыс. пачек — лишь в 14 российских регионах. Препарат есть в нескольких аптеках в Москве, Татарстане и Башкирии. При этом в Московской, Ростовской, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Красноярском краях, Карачаево-Черкесии и Дагестане его крайне ограниченное количество: кое-где всего одна упаковка на регион.

В Минздраве заявили, что в медучреждения в ближайшее время должно поступить 45 тыс. пачек препарата.

"23 апреля Росздравнадзор выдал разрешение на ввод в гражданский оборот около 45 тыс. упаковок, которые поступят в ближайшее время в субъекты России… Общее количество лекарственного препарата в 2026 году уже составило 53% от объема ввода в 2025-м, — заявили в министерстве.

При этом в статье отмечается, что потребность в антирезусном иммуноглобулине составляет 220−230 тыс. пачек в год.

«Минпромторг совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти прорабатывает вопрос увеличения объёмов производства в России как самого лекарственного препарата, так и сырья для него», — добавили в министерстве.

В декабре в аптеках России зафиксировали дефицит нейролептика «Сероквель».

Также сообщалось, что в 2026 году в России планируется регистрация пяти новых лекарственных препаратов.