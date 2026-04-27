В Чаде 42 человека погибли после спора двух семей из-за колодца

Не менее 42 человек погибли, ещё десять получили ранения в результате спора двух семей из-за колодца в деревне Иготе на востоке Чада.

«Пострадавших эвакуировали в медицинские центры провинции, также было объявлено об открытии двойного процесса урегулирования спора: традиционной медиации для гражданского аспекта и судебного разбирательства для установления уголовной ответственности», — пишет Tchad Infos со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что восточные провинции страны принимают беженцев, спасающихся от войны в Судане, и сталкиваются с растущей напряжённостью из-за нехватки ресурсов и проблем с безопасностью.

«Ситуация на затронутых участках в настоящее время находится под контролем», — заявил заместитель премьер-министра Лиман Махамат.

