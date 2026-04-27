Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ назвали минимальной возможность сокращения ядерных арсеналов в мире

Возможность сокращения ядерных арсеналов и полного отказа от них среди стран «ядерной пятерки» (США, РФ, Великобритания, Франция, Китай) в нынешних условиях минимальна, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

По словам господина Белоусова, Россия разделяет стремление человечества к «безъядерному миру», однако реализация этой цели требует благоприятного военно-политического климата, которого сейчас нет.

«Надо признать, что в нынешних сложнейшей условиях нарастающей дестабилизации международной обстановки, роста напряженности, происходящей по вине наших оппонентов деградации отношений между ядерными государствами такая возможность мизерна», — сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости».

Как добавил представитель МИД, действия западной «ядерной тройки» (США, Франция, Великобритания) по наращиванию арсеналов и созданию новой инфраструктуры на территориях неядерных союзников свидетельствуют скорее об откате в вопросах разоружения.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше