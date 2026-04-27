Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин снова посетил зону проведения специальной военной операции. Он встретился с военнослужащими подразделений группировки войск «Восток», а также с бойцами добровольческого отряда БАРС-8 «Хабаровск». Руководитель региона доставил на передовую груз с техникой, оборудованием и экипировкой, которые необходимы в боевых условиях. В состав груза вошли беспилотные летательные аппараты вместе с запчастями к ним, мотоциклы, автомобили, квадроциклы, а также комплектующие для ремонта техники, болотоходы, специальное оснащение, медикаменты, перевязочные материалы и средства для прокладки волоконно-оптических линий связи.
Дмитрий Демешин продолжает последовательно лично контролировать ситуацию как со снабжением военнослужащих Хабаровского края в зоне СВО всем необходимым, так и эффективность помощи, которую регион оказывает подшефному Дебальцево. На регулярной основе губернатор выезжает в зону СВО, общается с бойцами и их командирами, смотрит, как они живут и проводят свой досуг. На основе таких поездок глава региона получает от военных обратную связь, какая помощь для них носит более приоритетный характер в настоящий момент, и уже на основе этого правительство региона формирует планы.
Дмитрий Демешин привёз технику и оборудование бойцам в зону СВО. Фото: Пресс-служба губернатора Хабаровского края.
Дмитрий Демешин привёз технику и оборудование бойцам в зону СВО. Фото: Пресс-служба губернатора Хабаровского края.
Дмитрий Демешин привёз технику и оборудование бойцам в зону СВО. Фото: Пресс-служба губернатора Хабаровского края.
Дмитрий Демешин привёз технику и оборудование бойцам в зону СВО. Фото: Пресс-служба губернатора Хабаровского края.
Дмитрий Демешин привёз технику и оборудование бойцам в зону СВО. Фото: Пресс-служба губернатора Хабаровского края.
Дмитрий Демешин привёз технику и оборудование бойцам в зону СВО. Фото: Пресс-служба губернатора Хабаровского края.
Дмитрий Демешин привёз технику и оборудование бойцам в зону СВО. Фото: Пресс-служба губернатора Хабаровского края.
— Я неоднократно говорил, что испытываю огромное уважение к тем, кто не отошёл назад, не покинул страну, не проявил малодушия, а повёл себя как настоящий мужчина. Именно поэтому я не просто отправляю помощь, а доставляю её лично. Это нужно, чтобы поддержать боевой настрой и пожать каждому из ребят руку, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Непосредственно на передовой губернатор вручил государственные награды бойцам из состава группировки «Восток» и отряда БАРС-8 «Хабаровск».
— Мы вами гордимся и ждём каждого из вас домой с нетерпением, — обратился Дмитрий Демешин к военнослужащим.
В своих поездках «за ленточку» Демешин уделяет приоритетное внимание общению не столько с командованием, сколько с простыми бойцами, которые могут без прикрас поведать об условиях своей службы и быта. Там, где регион может помочь своим защитникам, тут же следуют необходимые управленческие решения. Аналогичного подхода глава региона придерживается и при посещении подшефного Дебальцево. Там он общается не только с местными чиновниками, но с теми, для кого регион направляет на новые территории своих строителей — учителями школ, воспитателями детских садов, обычными людьми.
Дмитрий Демешин привёз технику и оборудование бойцам в зону СВО. Фото: Пресс-служба губернатора Хабаровского края.
Дмитрий Демешин привёз технику и оборудование бойцам в зону СВО. Фото: Пресс-служба губернатора Хабаровского края.
Дмитрий Демешин привёз технику и оборудование бойцам в зону СВО. Фото: Пресс-служба губернатора Хабаровского края.
Дмитрий Демешин привёз технику и оборудование бойцам в зону СВО. Фото: Пресс-служба губернатора Хабаровского края.
Дмитрий Демешин привёз технику и оборудование бойцам в зону СВО. Фото: Пресс-служба губернатора Хабаровского края.
Дмитрий Демешин привёз технику и оборудование бойцам в зону СВО. Фото: Пресс-служба губернатора Хабаровского края.
Неподалёку от линии боевого соприкосновения при содействии региона создаётся учебный центр для подразделений спецназначения. На этой базе планируется отрабатывать приёмы ближнего боя, а также навыки поражения целей и эффективного использования беспилотников. Хабаровский край предоставит необходимое оснащение, стройматериалы, а также укомплектует базу беспилотниками и техникой для управления БПЛА.
На протяжении 4 лет Хабаровский край достойно несет свои обязательства по поддержке участников СВО и их семей. С момента избрания на пост губернатора Дмитрия Демешина это направление было дополнительно усилено. На базе краевых предприятий налажен выпуск необходимой военным техники, увеличилось число мер социальной поддержки, а сам губернатор регулярно выезжает «за ленточку», чтобы получать обратную связь от участников спецоперации.
Отметим, с начала специальной военной операции Хабаровский край направил бойцам более 12 тысяч беспилотников, около 560 мотоциклов и квадроциклов, свыше 60 автомобилей и автовездеходов, а также сотни единиц средств связи, приборов наблюдения, генераторов, обогревательного оборудования и многое другое.
Ранее AmurMedia сообщало, что по поручению президента РФ Владимира Путина губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин вручил медаль «За отвагу» и три медали «За храбрость» II степени участникам СВО из числа глав муниципалитетов и сотрудников правительства региона, прошедших службу в составе добровольческого отряда БАРС-8 «Хабаровск».