ТАСС: ВСУ понесли колоссальные потери под Гуляйполем

ДОНЕЦК, 27 апреля. /ТАСС/. Украинские войска понесли колоссальные потери в попытках удержать Воздвижевку у Гуляйполя. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, речь идет о потерях в 210-м отдельном штурмовом полку и полку «Шквал».
«В попытках удержать Воздвижевку противник понес колоссальные потери. Это и многострадальный “Шквал”, и 210-й полки. Их интенсивно разбивают ФАБами и “Геранями”, — сказали в силовых структурах.
Ранее ТАСС со ссылкой на силовиков сообщал, что украинское командование отвело часть боевиков украинского полка «Шквал» из Воздвижевки в Запорожской области и окрестностей на вторую линию обороны из-за больших потерь.