Трамп рассказал, что задержал эвакуацию при стрельбе из-за любопытства

Во время стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома эвакуация президента США Дональда Трампа прошла с задержкой, потому что ему стало любопытно, что происходит в зале. Об этом сам глава государства рассказал в программе CBS News 60 minutes.
Ведущая спросила, почему действия службы безопасности заняли так много времени. По ее оценке, после звуков выстрелов на эвакуацию президента из зала потребовалось около 30 секунд.
«Дело было немного во мне Я хотел посмотреть, что происходит, — ответил он, — Я был окружен отличными специалистами и, вероятно, сам заставил их действовать немного медленнее. Я говорил: подождите, подождите, дайте посмотреть, подождите», — рассказал Трамп.
Покушение произошло в ночь на 26 апреля в столичном отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Предполагаемого стрелка задержали, им оказался 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен.
Он назвал своей целью «чиновников администрации» США. В своем манифесте, опубликованном газетой New York Post, он заявил: «Я больше не намерен позволять педофилу, насильнику и предателю пачкать мои руки своими преступлениями».
В программе 60 minutes Трамп отринул обвинения и назвал стрелка «больным человеком».
«Я не насильник. Я никого не насиловал. Я не педофил. Вы читаете этот бред от какого-то больного человека. Меня связывают с вещами, которые ко мне не имеют никакого отношения. Он больной человек», — сказал глава государства.
Также американский лидер заявил, что не знает, был ли он целью стрелка.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».