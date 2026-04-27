Пушков: США не подготовились к конфликту с Ираном с военной точки зрения

Американская военная операция против Ирана была неподготовлена, поскольку США ошибочно полагали, что могут путём силы добиться быстрого результата, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«С военной точки зрения нынешняя кампания тоже была явно неподготовленной», — сказал сенатор, слова которого приводит ТАСС.
Парламентарий считает, что на позицию США мог оказать влияние опыт атаки на Венесуэлу. По его словам, в Вашингтоне могли увидеть в этой операции доказательство эффективности «точечных хирургических» ударов.
Пушков считает, что из-за этого Соединённые Штаты, вероятно, решили использовать аналогичный подход в отношении Ирана.
Напомним, 25 апреля официальный представитель иранского министерства обороны Реза Талаини выступил с заявлением, что США хотят «сохранить лицо» и ищут способ достойно выйти из конфликта на Ближнем Востоке.