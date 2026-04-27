CNN: яхта российского миллиардера пересекла Ормузский пролив

Телеканал CNN утверждает, что якобы связанная с председателем совета директоров «Северстали» Алексеем Мордашовым яхта Nord прошла через Ормузский пролив.

Телеканал CNN утверждает, что якобы связанная с председателем совета директоров «Северстали» Алексеем Мордашовым яхта Nord прошла через Ормузский пролив.

«Суперъяхта… прошла через Ормузский пролив», — передаёт телеканал.

По его информации со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic, яхта вышла из ОАЭ, после чего ночью прошла через Ормузский пролив в направлении Маската, столицы Омана.

В IRNA накануне писали, что Иран задержал два судна в районе Ормузского пролива.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
