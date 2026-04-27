Ким Чен Ын: КНДР будет полностью поддерживать политику РФ по защите суверенитета

ПХЕНЬЯН, 27 апреля. /ТАСС/. КНДР будет поддерживать политику РФ, направленную на защиту суверенитета, территориальной целостности и безопасности. Как сообщило агентство ЦТАК, об этом заявил 26 апреля лидер народной республики Ким Чен Ын на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым.
«Правительство КНДР и впредь будет полностью поддерживать политику РФ для защиты государственного суверенитета, территориальной целостности, безопасности и интересов. Армия и народ России обязательно одержат победу в справедливой и священной борьбе», — приводит ЦТАК слова председателя государственных дел КНДР.
«Товарищ Ким Чен Ын горячо приветствовал визит министра обороны Белоусова в Пхеньян в знаменательный период и напомнил, что именно год назад наши войска и Вооруженные силы России совместно разгромили и уничтожили вооруженных бандитов, вторгшихся в пограничный регион РФ, освободили Курскую область и достигли блестящих боевых успехов», — говорится в сообщении. Лидер КНДР отметил, что «по случаю этого дня рад возможности вместе с российскими коллегами делать священное дело для вечного прославления истории совместной борьбы».
Председатель государственных дел КНДР выразил признательность руководству России за искренние усилия, прилагаемые для развития союзнических отношений между двумя странами. Во время беседы состоялся широкий обмен взглядами и мнениями о представляющих взаимный интерес вопросах, включая обостряющуюся с каждым днем международную и региональную обстановку, пишет ЦТАК.