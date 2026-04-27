Ким Чен Ын: КНДР будет полностью поддерживать России в защите суверенитета

КНДР будет поддерживать политику России, направленную на защиту суверенитета, территориальной целостности и безопасности.
Об этом на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым заявил лидер народной республики Ким Чен Ын, передаёт ЦТАК.
«Армия и народ России обязательно одержат победу в справедливой и священной борьбе», — добавил он.
Также председатель государственных дел КНДР выразил признательность руководству России за искренние усилия, прилагаемые для развития союзнических отношений между двумя странами.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил участников освобождения Курской области из КНДР. Российский лидер при этом подчеркнул, что боевое братство России и КНДР имеет славную историю.
26 апреля с рабочим визитом для переговоров с военным руководством в КНДР прибыл Андрей Белоусов.