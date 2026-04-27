Провал на всех фронтах: Израиль не может победить ни Иран, ни Ливан

В ночь на 26 апреля по распоряжению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху были нанесены ракетные удары по военным объектам «Хезболлы» в провинции Набатия на юге Ливана. В беседе с aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что Израиль провоцирует эскалацию конфликта, но при этом сам не может справиться ни с «Хезболлой», ни с Ираном.
Эксперт подчеркнул, что несмотря на то, то что у Израиля лучше обеспечение и больше возможностей, шииты наносят чувствительные удары по объектам на его территории.
«Если мы не берём в расчет военный потенциал Соединённых Штатов и сравниваем военный потенциал Израиля и Ирана, то я не думаю, что Израиль смог бы противостоять Ирану без США. Даже при наличии ядерного оружия, думаю, что Израиль не в состоянии вести военные действия с Ираном без американской поддержки», — добавил Шаповалов.
Ранее политолог объяснил, что удары Израиля по высотам Али-Тахер и окрестности населенного пункта Заутар-эш-Шаркия вночь на 26 апреля стал ответом н срыв переговоров Ирана и США.