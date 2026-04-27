Трамп сам задержал свою эвакуацию во время инцидента со стрельбой

Трамп заявил, что сам задержал собственную эвакуацию во время стрельбы на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время инцидента со стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме не сразу покинул помещение, поскольку хотел разобраться в происходящем. По его словам, он сам повлиял на задержку эвакуации.

Глава государства отметил, что проявил любопытство и стремление лично оценить ситуацию, несмотря на действия сотрудников охраны. Это, как он признал, могло осложнить работу Секретной службы.

«Меня окружали отличные люди, и, наверное, я заставил их действовать немного медленнее. Я сказал: подождите, подождите, дайте посмотреть», — признался Трамп.

Напомним, стрельба на приёме в отеле Washington Hilton произошла 25 апреля. Президент США и первая леди страны Мелания Трамп, которые участвовали в мероприятии, были выведены охраной сразу после того, как в зале услышали громкие звуки.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше