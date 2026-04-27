Трамп сам задержал свою эвакуацию во время инцидента со стрельбой

Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время инцидента со стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме не сразу покинул помещение, поскольку хотел разобраться в происходящем. По его словам, он сам повлиял на задержку эвакуации.
Глава государства отметил, что проявил любопытство и стремление лично оценить ситуацию, несмотря на действия сотрудников охраны. Это, как он признал, могло осложнить работу Секретной службы.
«Меня окружали отличные люди, и, наверное, я заставил их действовать немного медленнее. Я сказал: подождите, подождите, дайте посмотреть», — признался Трамп.
Напомним, стрельба на приёме в отеле Washington Hilton произошла 25 апреля. Президент США и первая леди страны Мелания Трамп, которые участвовали в мероприятии, были выведены охраной сразу после того, как в зале услышали громкие звуки.