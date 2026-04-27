Трамп сам задержал свою эвакуацию во время инцидента со стрельбой

Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время инцидента со стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме не сразу покинул помещение, поскольку хотел разобраться в происходящем. По его словам, он сам повлиял на задержку эвакуации.