СМИ: Иран предложил США открыть Ормузский пролив и потом говорить об уране

«Иран через пакистанских посредников передал США новое предложение по достижению сделки об открытии Ормузского пролива и окончании войны, при этом ядерные переговоры предполагается перенести на более поздний срок», — пишет портал.
По данным портала, глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсуждал это предложение с пакистанскими коллегами.
Предложение предполагает продление прекращения огня, либо окончательное урегулирование конфликта. Ядерный вопрос планируется поставить на обсуждение на более позднем этапе, после того, как будет открыт Ормузский пролив и снята блокада.
Как подчеркивает Axios, неясно, готовы ли США рассматривать это предложение.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.