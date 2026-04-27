СМИ: Иран предложил США открыть Ормузский пролив и потом говорить об уране

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Иран предложил США сделку, предполагающую открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника и еще два осведомленных источника.

«Иран через пакистанских посредников передал США новое предложение по достижению сделки об открытии Ормузского пролива и окончании войны, при этом ядерные переговоры предполагается перенести на более поздний срок», — пишет портал.

По данным портала, глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсуждал это предложение с пакистанскими коллегами.

Предложение предполагает продление прекращения огня, либо окончательное урегулирование конфликта. Ядерный вопрос планируется поставить на обсуждение на более позднем этапе, после того, как будет открыт Ормузский пролив и снята блокада.

Источник заявил порталу, что Аракчи сообщил посредникам из Пакистана, Египта, Турции и Катара, что в иранском руководстве якобы нет консенсуса относительно требований США о прекращении обогащения урана и вывозу его из страны.

Как подчеркивает Axios, неясно, готовы ли США рассматривать это предложение.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше