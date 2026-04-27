СМИ: Трамп в понедельник обсудит дальнейшие варианты действий по Ирану

Axios: Трамп в понедельник обсудит дальнейшие варианты действий по Ирану.

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп, как ожидается, в понедельник обсудит с командой дальнейшие варианты действий США по Ирану, сообщает портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников.

«Президент Трамп, как ожидается, проведет в понедельник встречу ситуационного центра по Ирану со своей командой высокопоставленных чиновников в сфере безопасности и зарубежной политики», — пишет портал.

По данным портала, на встрече планируется обсудить возникший тупик в переговорах с Ираном, а также возможные варианты дальнейших действий в рамках конфликта.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше