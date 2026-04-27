Карл III не станет отменять поездку в США на фоне инцидента со стрельбой

Букингемский дворец подтвердил, что государственный визит короля Карла III в США состоится в намеченные сроки, несмотря на возникшие опасения по поводу безопасности после инцидента со стрельбой в Вашингтоне. Решение было принято после консультаций между британской и американской сторонами. Об этом пишет Politico, материал был переведен aif.ru.
Ожидается, что король Карл III и королева Камилла отправятся в Соединённые Штаты в соответствии с ранее утверждённым графиком. В Лондоне подчеркнули, что визит согласован с правительством и не будет отменён.
Также сообщается, что британский монарх был проинформирован о произошедшем инциденте и выразил удовлетворение тем, что никто из высокопоставленных участников мероприятия, включая президента США, не пострадал.
