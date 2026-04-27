Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль терпит поражение на всех фронтах: главная новость Ирана 27 апреля

Израильские ВВС нанесли удар по «Хезболле», провоцируя второй виток эскалации на Ближнем Востоке. При этом Израиль не может справиться ни с этим противником, ни с Ираном. Эксперт Шаповалов сказал, почему Тель-Авив обречен на поражение без США.

Источник: Аргументы и факты

Истребители израильских ВВС нанесли ракетные удары по военным объектам «Хезболлы» в провинции Набатия на юге Ливана. Атаки начались после соответствующего указания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Комментируя главную новость войны на Ближнем Востоке 27 апреля aif.ru, политолог Владимир Шаповалов объяснил, почему этот обстрел стал началом новой, крайне неудачной для Тель-Авива фазы противостояния.

По его словам, удар Израиля напрямую связан с тем, что не состоялся очередной этап переговоров с Ираном.

«В данном случае все-таки противостояние Израиля и “Хезболлы” не нужно рассматривать отдельно от общего контура противостояния США и Израиля с Ираном. То, что Израиль сегодня нанёс удар по позициям “Хезболлы”, имеет прямую связь с тем, что фактически были сорваны переговоры», — объяснил он.

Политолог подчеркнул, что этот удар стал началом новой фазы противостояния на Ближнем Востоке, причем для Израиля — крайне невыгодной.

«Удар Израиля, по всей вероятности, начинает новую фазу противостояния в американо-иранском конфликте и конфликте Израиля с Ираном и его союзниками. Если мы рассматриваем противостояние Израиля и “Хезболлы”, то тут силы несопоставимы. У Израиля, безусловно, больше возможностей и ресурсов, но в то же самое время мы видим, что Израиль не может одолеть “Хезболлу”, и шииты наносят чувствительные удары по позициям Израиля, по его территории. Несмотря на асимметричность, дисбаланс в силах, Израиль не в состоянии справиться с “Хезболлой”», — сказал Шаповалов.

Эксперт подчеркнул, что в возможном прямом столкновении с Ираном Израиль обречен без американской военной машины.

«Если мы не берём в расчёт военный потенциал Соединённых Штатов и сравниваем военный потенциал Израиля и Ирана, то я не думаю, что Израиль смог бы противостоять Ирану без США. Даже при наличии ядерного оружия, думаю, что Израиль не в состоянии вести военные действия с Ираном без американской поддержки», — добавил Шаповалов.

Как стало известно ранее, 25 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ нанести удары по Ливану. Удары были нанесены в ночь на 26 апреля по высотам Али-Тахер и окрестности населенного пункта Заутар-эш-Шаркия. По данным МВД Ливана, с 17 апреля, когда вступило в силу перемирие на юге Ливана, зафиксировано свыше 200 нарушений режима прекращения огня со стороны Израиля. Отряды «Хезболлы» в ответ девять раз запускали ракеты и беспилотники в сторону израильской территории.