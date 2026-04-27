Минторг КНР потребовал от ЕС исключить компании Китая из-под санкций против РФ

В 20-й пакет санкций ЕС, одобренный на прошлой неделе, были включены еще 20 российских банков. Кроме того, санкции расширили на 58 юридических и физических лиц, связанных с российским ВПК, а также на более 60 компаний, в том числе из Китая и ОАЭ.