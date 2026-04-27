Министерство торговли Китая предупредило Евросоюз, что Пекин примет меры для защиты интересов китайских компаний и физических лиц, включенных в 20-й пакет санкций против России.
Как сообщает Politico, в опубликованном накануне заявлении Минторг КНР обвиняет ЕС в «наглом поведении» и эскалации напряженности в китайско-европейских торговых отношениях. «Китай призывает ЕС немедленно исключить китайские компании и частных лиц из санкционного списка», — указано в тексте.
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.