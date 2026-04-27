Mayadeen: Иран предложил США формулу переговоров с тремя этапами

Иранские власти предложили США через посредников формулу проведения переговоров, которая включает три этапа, сообщил телеканал Al Mayadeen.
«Иран уведомил посредников о переговорном формате, основанном на трёх этапах, и, если Вашингтон его примет, Тегеран будет вести переговоры в соответствии с ней», — отметили журналисты.
Первая стадия предполагает завершение конфликта и предоставление гарантий Ирану с Ливаном об отказе от дальнейших боевых действий. При выполнении указанных условий стороны перейдут ко второму этапу.
Он предусматривает обсуждение вместе с Оманом статуса Ормузского пролива.
«с целью создания новой правовой системы». Третий этап касается переговоров об иранской ядерной программе. Переход к этой фазе потребует реализации первых двух ступеней.
Напомним, 25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что отменил поездку в Пакистан своего зятя Джареда Кушнера и специального представителя Стива Уиткоффа.
В Исламабаде они должны были встретиться с иранским министром иностранных дел Аббасом Аракчи.
Американский лидер также отметил, что пока предпочитает очным переговорам представителей США и Ирана беседы по телефону. По его словам, в Вашингтоне не хотят тратить время на дорогу.