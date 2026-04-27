В Финляндии с прошлого года наблюдается отток военнослужащих, которые увольняются из армии, осознав, что служба в финско-натовских силах может привести к реальным боевым действиям.
Об этом рассказала финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России. По её словам, власти пытаются это компенсировать набором молодых людей в армию через националистические организации.
«Небольшой процент, но уже видно, что люди хотят уволиться. Опять же, набор молодых, об этом мы уже говорили, он идёт, и вот эти националистические, я бы сказала, больше как бы псевдо-патриотические вот эти вот движения, они мотивируют всё равно людей идти, как бы надо защищать родину», — цитирует активистку РИА Новости.
Российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов рассказал, что НАТО в Финляндии отрабатывает конфликт с Россией.
Министр финансов Финляндии Риикка Пурра между тем на фоне подготовки новых сокращений бюджета 2027—2030 годов также заявила о чрезвычайно сложном финансовом положении страны.